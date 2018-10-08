Лукашенко провел встречу с экс-президентом Украины Ющенко

Перед очередной встречей с Путиным Лукашенко решил почти из первых уст уточнить текущую ситуацию в Украине, пригласив к себе экс-президента Украины Виктора Ющенко.

"Есть много проблем, которые я готов с вами обсудить, в том числе и по позиции Украины в СНГ. Как известно, Украина фактически заявила о выходе, но официально это событие еще не наступило. И на последнем саммите в Душанбе украинский флаг присутствовал, как всегда. Я так понимаю, что это процесс не одного дня. Наверное, и Украине рвать всякие связи с нашими государствами в отдельности и в целом с СНГ невыгодно. Поэтому будет какой-то процесс. Мою точку зрения вы знаете. Я всегда говорил о том, что выйти проще, чем потом войти, если надо будет. Но это суверенное дело Украины, мы вынуждены с этим считаться", - сказал Лукашенко.

"По событиям в Украине вы мою позицию знаете. Мы ни в коем случае не хотим вмешиваться в события в Украине. Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят. Хотя, честно скажу, - мы об этом поговорим - влияние событий в Украине на нас очень велико. Особенно в плане, что нас беспокоит, - приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия", - констатировал он, отметив, что выявляются факты, когда оружие идет в Беларусь из Украины через Россию.

"Но могло бы быть намного хуже. И если уж откровенно говорить, нет такой озлобленности в отношении белорусов со стороны украинцев. Нет этого столкновения народного мнения и народов. Вот это самое главное. Это обнадеживает. Это основа наших добрых отношений. Проблем много, и я готов обсудить эти проблемы", - сказал Лукашенко.

Ющенко охарактеризовал текущую ситуацию в регионе как испытание для всей Европы.

«Сейчас то, что происходит не только в Украине, я согласен, - это большое испытание, это большая проблема для обустройства и нашей жизни как нации, страны, и соседей, и Европы", - сказал экс-президент Украины.

По его словам, граждане Украины люди стали более консолидированы, чем, например, 5-10 лет назад.

"Мы протянули один одному руку больше, чем когда-либо, больше стало единства", - сказал Ющенко, но признал, что внутриполитическая жизнь в Украине также сложная, потому как есть много сторон, которые хотят что-то взять из контекста и на этом делать политику.

Виктор Ющенко выразил мнение, что по этой причине на предстоящих в Украине президентских выборах может быть самое большое количество кандидатов в истории страны. По его словам, острая внутриполитическая дискуссия часто не работает на стабилизацию, но украинский народ проходит очень важную национальную школу.