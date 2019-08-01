Роскомнадзор пригрозил многомиллионными штрафами иностранным СМИ в России

Роскомнадзор разработает поправки к закону «О СМИ» для регулирования работы иностранных СМИ в России, нарушение которых предусматривает многомиллионные штрафы.

Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров, сообщает ТАСС.

«Поправки в закон предполагают крупные штрафы в отношении иностранных компаний. Точный текст еще не готов, будет готов, я полагаю, в течение пяти-семи дней. Штрафы будут крупные, миллионные», — сказал он.

Жаров пояснил, что поправки будут готовиться с привлечением профильного комитета Думы и Совета Федерации.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что нормы будут разработаны в соответствии с британскими стандартами и будут распространяться на иностранные средства массовой информации, которые работают в России. В ведомстве заявили, что необходимость «зеркального ответа» была вызвана решением британского регулятора Ofcom наложить штраф на телеканал RT в размере в 200 тыс. фунтов.

Офис по коммуникациям Великобритании Ofcom наложил на телеканал RT штраф в размере 200 тыс. фунтов за нарушение требований к беспристрастности новостных сюжетов. Претензии медиарегулятора вызвали семь сюжетов, которые вышли в эфир в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года, они были посвящены отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, конфликту в Сирии, позиции украинского государства по отношению к нацизму и к румынским цыганам.