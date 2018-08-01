В ЦАР погибли российские журналисты

В Центральноафриканской республике (ЦАР) найдены тела трех человек, имевших при себе журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, сообщил МИД РФ во вторник, 31 июля.

По информации ведомства, россияне погибли накануне недалеко от города Сибю, расположенного в 300 км к северу от столицы ЦАР Банги, куда их тела уже доставлены. Посольство РФ не было информировано о пребывании в ЦАР российских журналистов, указывает ведомство. Дипломаты РФ находятся в тесном контакте с правоохранительными органами и властями ЦАР для выяснения ситуации и подготовки к отправке тел в Россию.

Трое погибших, предположительно, были российскими журналистами, сообщает в свою очередь Следственный комитет РФ (СКР). В этой связи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса (убийство), передает DW.

Ранее о гибели в Центральноафриканской республике российского журналиста Орхана Джемаля сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он рассказал, что Джемаль вместе с режиссером Александром Расторгуевым снимал документальное кино о работающих в ЦАР частных военных компаниях (ЧВК). Венедиктов, по его словам, предлагал Джемалю для поездки аккредитацию "Эха Москвы", но тот "не обратился".