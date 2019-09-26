Беларусь планирует в феврале 2020 года повысить тариф на прокачку нефти

Беларусь в феврале 2020 года планирует инициировать рассмотрение вопроса о повышении тарифов на прокачку нефти по нефтепроводам в качестве одного из вариантов компенсации потерь из-за ситуации с "грязной" нефтью.

Об этом сегодня сообщил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

Беларусь с 1 сентября уже повысила тариф на прокачку на 3,7%, что до конца года позволит компенсировать $2 млн. Но, как отметил Вериго, предстоит компенсировать еще $21 млн.

«Выпадающие доходы мы оценим в конце года и в феврале выйдем на плановое повышение тарифов с их учетом», - сообщил Вериго.

По его оценке, до конца года Беларусь прокачает 54 млн. тонн нефти ( в 2018 году прокачка составила 59 млн. т).