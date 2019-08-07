Последнее обновление: 07.08.2019 08:57

Беларусь повышает тариф на транспортировку российской нефти

Беларусь и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября.

Об этом сообщили официальные источники со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

Решение о повышении тарифа принято в целях обеспечения компании «Гомельтранснефть» — оператору белорусского участка нефтепровода «Дружба» — запланированного на 2019 год объема и своего рода компенсации падения объема прокачки из-за ситуации с грязной нефтью.

В конце июня Беларусь предложила в качестве компенсации за ситуацию с грязной нефтью повысить тариф на транзит на 22%.

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