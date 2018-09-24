Беларусь укрепляет границу с Украиной

К решению Лукашенко об укреплении (читай – закрытии) границы с Украиной, которое могло быть продиктовано и пятничными переговорами в Сочи, МВД Беларуси оперативно подогнало очередной арсенал «завезенного» оружия. Об этом сегодня сообщил сам Лукашенко на встрече с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо.

"Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", - заявил Лукашенко, обнародовав информацию от министра внутренних дел Игоря Шуневича.

"Вот сейчас министр докладывал мне. Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее. Коллекционируют? Так боевое же все оружие. Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели - в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность - нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом - туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму", - распорядился Лукашенко.