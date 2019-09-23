Правительство РБ преобразовало заказника ”Лебяжий“ в республиканский

Совмин РБ своим постановлением №647 от 23 сентября 2019 года преобразовал биологический заказник ”Лебяжий“ в республиканский заказник ”Лебяжий“ в связи с изменением режима его охраны и использования.

Документом утверждено Положение о республиканском заказнике ”Лебяжий“.

«Согласно положению, заказник функционирует в г.Минске в целях сохранения и рационального использования ценного в научном, эстетическом и рекреационном отношении водно-болотного комплекса природно-антропогенного происхождения, в пределах которого находятся колониальные поселения и места обитания птиц, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь и (или) охраняемым в соответствии с международными договорами Республики Беларусь», - говорится в официальном комментарии к документу.

На территории заказника «Лебяжий» действует режим охраны и использования, установленный законом ”Об особо охраняемых природных территориях“, а также запрещаются: проведение рубок главного пользования; заготовка дикорастущих растений и (или) их частей юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями; заготовка древесных соков; сенокошение; охота; промысловое рыболовство; любительское рыболовство (за исключением сроков и мест, определенных планом управления заказником ”Лебяжий“ или решением Минского горисполкома); использование водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 15 лошадиных сил.

Места для любительского рыболовства, лодочные причалы, оборудованные зоны и места отдыха, экологические тропы, туристические стоянки, стоянки механических транспортных средств, размещенные в местах, определенных планом управления заказником ”Лебяжий“ или решением Минского горисполкома, обозначаются на местности информационными знаками.

Виновные в нарушении режима охраны и использования заказника ”Лебяжий“ несут уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с законодательными актами.

Управление заказником осуществляет Минский горисполком.