Экономический суд встал на сторону противников аккумуляторного завода в Бресте

Экономический суд Брестской области 3 октября не удовлетворил иск ООО «АйПауэр» о защите деловой репутации к активистам общественной кампании против предприятия.

21 июня блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов в своем youtube-проекте «Народный репортер» разместили видеоролик «Главный геморрой Бреста», в котором активисты Дмитрий Бекалюк и Демьян Лепесевич анализировали последние события вокруг аккумуляторного завода, построенного под Брестом.

В частности, говорили о выбросах вредных веществ в период проведения пуско-наладочных работ. По словам активистов, эта информация основана на официальных документах, которые были получены из государственных структур.

Истец просил суд признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО «АйПауэр» сведения, содержащиеся в этом видеоролике, обязать блогеров удалить его из youtube-проекта «Народный репортер», а также со всех сайтов и соцсетей и обязать ответчиков дать опровержение в виде видеообращения, сообщает Белапан.

По словам Кисляка, в ходе судебного заседания компания «АйПауэр» заявила ходатайство о привлечении в качестве соответчиков блогеров Петрухина и Кабанова, которые готовили этот видеоролик. Суд удовлетворил ходатайство.

В суде Бекалюк и Лепесевич предоставили документы, на основании которых они доносили ситуацию по выбросам вредных веществ. Также на судебном заседании был просмотрен сам видеоролик, заслушаны позиции представителя истца и ответчиков.

«Суд принял правомерное решение и защитил право активистов на критику данного вредного предприятия», — заявил Кисляк.