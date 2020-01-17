Последнее обновление: 17.01.2020 19:20

Лукашенко подписал «мусорный» указ

Лукашенко подписал указ №16 "О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки".

Указ отменяет действующее ограничение по применению производителями и поставщиками собственной системы сбора отходов бумажной и картонной упаковки. Снижается административная и финансовая нагрузки на субъекты хозяйствования, связанные с выполнением обязанности по обеспечению сбора отходов, при этом исключается административная процедура по регистрации в реестре производителей и поставщиков.

"Чтобы стимулировать предприятия к использованию при производстве товаров экологической упаковки, им смогут компенсировать разницу стоимости по сравнению с полимерной упаковкой. Однако для этого экоупаковка должна быть произведена на территории Беларуси с использованием вторичного сырья - стеклобоя и макулатуры", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

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