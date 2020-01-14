В Беларуси будет введена депозитно-залоговая система возврата тары

Лукашенко поддержал проект указа о внедрении депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой, сообщил по итогам совещания вице-премьер Владимир Кухарев.

"Это возвращение к доброй старой советской системе, когда тара фактически оставалась в залоге. И человек, возвращая пустую бутылку, получал обратно стоимость этой тары. Мы предлагаем, чтобы это распространялось на пластиковые, стеклянные и жестяные бутылки и банки емкостью от 100 мл до 3 л", - сообщил вице-премьер.

Предполагается, что будет проведен конкурс на привлечение оператора, который имеет опыт работы в этой системе. При этом управлять депозитно-залоговой системой будет государственный оператор, сообщают официальные СМИ.

Согласно проведенному исследованию, до 70% граждан готовы участвовать в работе этой системы. Реализация задуманного позволит в два раза увеличить сбор стеклянной, пластиковой и металлической тары, а также на 10% уменьшить количество отходов, которые сбрасываются на полигонах.

Для полного введения системы понадобится порядка 2 лет. При этом работа будет вестись не только с крупными сетевыми магазинами, но будет охвачена и сельская торговля.

На рассмотрение главы государства также был вынесен проект указа о совершенствовании работы с отходами и упаковкой. Этот документ предполагает, что средства операторов вторичных материальных ресурсов будут направлены на строительство комплексов по сортировке и переработке на полигонах.

Эти средства также будут использоваться при переработке органических веществ в мусоре для образования компоста.

"Это очень важно. На сегодняшний день мы много привлекаем на благоустройство плодородного грунта. Сейчас ситуация изменится. Мы апробировали в прошлом году - было переработано 85 тыс. т органических веществ, получено порядка 50 тыс. т компоста, который значительно решил вопросы при благоустройстве территорий, строительстве", - пояснил Кухарев.

Также в проекте указа предлагается стимулирование производителей упаковки из бумаги и стекла для того, чтобы она конкурировала с пластиковой тарой и, соответственно, уменьшались объемы последней.