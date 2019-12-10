Беларусь заметно сдала позиции в Индексе защиты климата

Беларусь заметно сдала прошлогодние показатели в Индексе эффективности борьбы с изменениями климата (CCPI) на 2020 год.

Согласно данным индекса, подготовленного немецкими организациями NewClimate Institute, Germanwatch и Climate Action Network, синеокая потеряла сразу 11 позиций, упав с 29 на 40 место.

Лидерами нового рейтинга остаются Швеция и Марокко, в этом году к ним присоединилась Дания. Последние места в индексе занимают США и Саудовская Аравия.

В целом индекс измеряет усилия, направленные на защиту климата, в 57 странах мира и Евросоюзе как межгосударственном объединении. Первые три места индекса не достались никому. Швеция, которая возглавляет рейтинг, заняла четвертое место.

Авторы обнародованного документа отметили противоположные тенденции в защите климата. По их мнению, растет давление со стороны гражданского общества и ученых на политиков. Другие положительные тенденции - снижение цен на технологии возобновляемой энергии, усовершенствованные решения для ее хранения, распространения электрокаров. Впрочем, заметное сопротивление этим изменениям и пунктам Парижского климатического соглашения оказывают правительства стран с большими экономическими показателями, констатируют авторы индекса.