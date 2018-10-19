США вернули Беларусь в свою внешнеполитическую повестку

США озвучили принципы новой политики в Восточной Европе, назвав своими основными соперниками в этом регионе Россию и Китай. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая собранииамериканского экспертного центра по международным делам.

По его словам, Вашингтон будет подавать европейским странам пример демократии, но и добиваться того, чтобы они не попустительствовали Москве, передает РБК.

Перед США стоит задача «укрепить Запад, чтобы противостоять растущему влиянию соперников», добавил чиновник. Прежде всего эту задачу надо выполнить на «дальних рубежах», поддерживая государства, которые «пытаются отстоять свою независимость». В числе таких стран Митчелл назвал Украину и Грузию: они столкнулись с угрозой государственному суверенитету. Странам Центральной Европы угрожает «политическое и экономическое проникновение» во внутренние дела, что может расколоть НАТО.

Стратегия США по отношению к Центральной и Восточной Европе основана на следующих принципах, сказал чиновник. Вашингтон, во-первых, будет добиваться «позитивного влияния» за рубежом посредством своего имиджа. «Америка — могущественная демократия, яркий маяк свободы, чей свет привлекает других», — объяснил Митчелл. Второй принцип — США ожидают, что страны, которым Америка помогает, «не будут попустительствовать соперникам».

«Западная Европа не может продолжать усиливать свою энергетическую зависимость от той самой России, от которой ее защищает Америка», — привел пример дипломат. Неприемлемо, что союзники США в Центральной Европе поддерживают энергетические проекты вроде «Северного потока-2», добавил он. Это делает весь регион более уязвимым перед Россией.

Третий принцип: США будут уважать территориальную целостность и суверенитет союзников — Украины, Грузии «и даже Беларуси», «бастиона, защищающего от российского неоимпериализма» .

Последний принцип заключается в том, что Вашингтон ожидает, что государства будут уважать права своих соседей. «Мы не признаем территориальную агрессию России против соседней Украины, и мы не приемлем хищнического давления Китая через займы Центральной и Восточной Европе», — добавил Митчелл.