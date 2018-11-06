Последнее обновление: 06.11.2018 13:15

Лукашенко: Украинский вопрос невозможно решить без США

Решение проблемы военного конфликта между Украиной и Россией не представляется возможным без участия США, заявил сегодня Лукашенко на встрече с группой американских аналитиков.

"Мы уверены, что от сплоченности стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента. И здесь мы не преувеличиваем. Без Америки мы здесь, к сожалению, не решим ни один вопрос, в том числе украинский конфликт", - заявил белорусский правитель.

«В нынешних условиях любые действия, нарушающие хрупкий статус-кво в регионе, чреваты очередным витком эскалации, который непременно затронет и нашу страну», - также отметил он.

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