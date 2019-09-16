Лукашенко обещает не вымаливать у России крохи

Лукашенко пообещал вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере, заявив, что не будет из-за этого ползать на коленях перед Россией.

"Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими последствиями. Это мы с Президентом России не единожды обсуждали. Думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу совместных действий (ред. – с РФ), придется вернуться и к этому вопросу (ред. – компенсация за налоговый маневр) ", - сказал Лукашенко, принимая с докладом главу Государственного таможенного комитета РБ Юрия Сенько.

"Мы ни в коем случае не должны ни наклониться, ни упасть. Мы должны выдержать понижение этих пошлин и наших доходов и выдержать этот налоговый маневр», - продолжил он, поручая ГТК продумать варианты компенсации потерь.

«Мы, конечно, будем искать и по линии "Белнефтехима" выход из этого положения. Но таможня здесь должна решить свои задачи, которые будут стоять перед ней", - заявил Лукашенко.