Последнее обновление: 17.09.2019 11:42

У Лукашенко назвали сливом программу интеграции России и Беларуси

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала сливом статью в газете КоммерсантЪ о программе интеграции Беларуси и России, парафированной премьерами двух стран.

По ее словам, «в интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны», которые при этом не нарушают суверенитет синеокой.

«Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы», - заявила Эйсмонт, комментарий которой опубликовала Наша Нива.

Появление статьи она назвала вбросом.

«Что касается вопроса о «вбросе» — Программа станет Программой, только тогда, когда ее подпишут… По всем иным интересующим подробностям мы предлагаем обращаться к тем, кто данную информацию «слил», - заключила пресс-секретарь Лукашенко.

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