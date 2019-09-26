Последнее обновление: 26.09.2019 14:19

Кремль отправил Лукашенко с миротворцами в Л/ДНР

Кремль, комментируя сегодняшнее заявление Лукашенко о готовности отправить на границу России и Украины белорусских миротворцев, традиционно дистанцировался от войны на Донбассе, отправив белорусского правителя к боевикам Л/ДНР.

«Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны - Киев, а с другой стороны - самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение», - заявил пресс-секретарь Путина Песков.

Он напомнил, что в Минских договоренностях «такого пункта нет».

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