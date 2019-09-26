Лукашенко растолковал России формирование цены на газ на примере Януковича

Лукашенко, используя беглого экс-президента Украины Януковича и его внезапный разворот на Запад в качестве наглядного примера, пригрозил Кремлю, чем может для РФ обернуться неправильное формирование цены на газ для братской Беларуси.

«Он не был антиукраинским человеком. Где-то нерешительным, где-то еще что-то. И трещина между Украиной и Россией появилась при Януковиче, когда резко подскочила цена на газ», - заявил Лукашенко, встречаясь сегодня с представителями отдельных украинских СМИ.

По его мнению, такое решение российских властей подтолкнуло Януковича к резкому движению на Запад и подписанию соглашений о евроинтеграции.

«Потом отступили, начали куролесить. А тут воспользовались ситуацией», - резюмировал Лукашенко.