Последнее обновление: 26.09.2019 22:21

Лукашенко растолковал России формирование цены на газ на примере Януковича

Лукашенко, используя беглого экс-президента Украины Януковича и его внезапный разворот на Запад в качестве наглядного примера, пригрозил Кремлю, чем может для РФ обернуться неправильное формирование цены на газ для братской Беларуси.

«Он не был антиукраинским человеком. Где-то нерешительным, где-то еще что-то. И трещина между Украиной и Россией появилась при Януковиче, когда резко подскочила цена на газ», - заявил Лукашенко, встречаясь сегодня с представителями отдельных украинских СМИ.

По его мнению, такое решение российских властей подтолкнуло Януковича к резкому движению на Запад и подписанию соглашений о евроинтеграции.

«Потом отступили, начали куролесить. А тут воспользовались ситуацией», - резюмировал Лукашенко.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование