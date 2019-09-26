Последнее обновление: 26.09.2019 08:17

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Беларуси от российской базы

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Беларуси от размещения на своей территории российской военной базы.

«Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию … Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100% и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию», - сказал Лавров в интервью Коммерсанту.

«По внешней политике в чистом виде у нас есть программа совместных действий. Такого у нас больше ни с кем нет. В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем предпринимать», - добавил он.

Касаясь темы непризнания Беларусью Абхазии, Южной Осетии, аннексии Крыма, Лавров заявил, что внешняя политика Беларуси никак не мешает интеграции экономик двух стран.

«Мы тоже не на 100% разделяем белорусские внешнеполитические установки. Это ничего не значит», - сказал глава МИД РФ.

«Что касается признания Абхазии, Южной Осетии, ситуации с Крымом, мы никого ни к чему не принуждаем. Я знаю, как обеспечивался количественный состав тех, кто признал независимость Косово, и мы никогда не будем себя так вести с нашими соседями, партнерами и союзниками», - утверждает он.

«Мы по-другому воспитаны. Я даже не могу себе представить ситуацию, в которой мы так бы захотели действовать. Насчет «можем» — это все равно сопряжено с тем, что нужно переступить через свои принципы. Когда нас пытаются обвинить в чем-то… Например, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус вдруг озаботился тем, как идут переговоры о создании Союзного государства. Якобы дальнейшая интеграция Москвы и Минска создает угрозу для Литвы, потому что она будет приближать Россию к литовским границам. Но, во-первых, мы и так имеем общую границу с Литвой… Но он специфический человек, давно работает. Не всем удается сохранить остроту зрения и ощущение реальности».

«Возвращаясь к переговорам с Белоруссией, как неоднократно подчеркивали и наши представители, и представители белорусского правительства, они идут в строгом соответствии с теми договоренностями, которые заключены в Союзном договоре 1999 года. Больше ни о чем речь не идет. Там обозначены приоритетные цели, к которым нужно двигаться. Правительства обеих стран напряженно работают по поручению президентов. В декабре должна состояться очередная встреча в верхах. Все, что мы сейчас наблюдаем в экономических блоках наших правительств, говорит о том, что они понимают необходимость достичь договоренностей», - заключил Лавров.

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