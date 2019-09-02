В Гонконге демонстранты заблокировали работу метрополитена

В Гонконге активисты в понедельник, 2 сентября, устроили транспортный хаос в утренние часы пик. Одетые в черное демонстранты препятствовали движению поездов метрополитена, что привело к серьезным сбоям в работе общественного транспорта.

Активисты, протестующие против усиления контроля Пекина над Гонконгом, призвали к проведению новой всеобщей забастовки. В гонконгских университетах 2 сентября возобновляются занятия после летних каникул, однако демонстранты из числа студентов объявили двухнедельный бойкот городским вузам.

Перед зданиями учебных заведений протестующие выстроились в длинные живые цепи. Некоторые демонстранты надели противогазы, шлемы и защитные очки, которые активисты используют для защиты от применяемого полицией слезоточивого газа.

В Гонконге уже три месяца не утихают массовые демонстрации. Первоначально демонстранты критиковали планы правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Сейчас протестующие требуют проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях. Это крупнейшая волна протестов за десятки лет.

Накануне активисты вновь заблокировали несколько трасс в аэропорт, это привело к отмене не менее десяти авиарейсов. 31 августа ситуация резко обострилась после того, как протестующие подожгли баррикаду на одной из главных транспортных артерий возле штаб-квартиры гонконгской полиции.

Полицейские применили слезоточивый газ, дубинки и водометы с синей краской. Правозащитная организация Amnesty International призвала расследовать случаи полицейского насилия.