В Гонконге продлили запрет на проведение протестов в аэропорту города

Верховный суд Гонконга в пятницу на неопределенный срок продлил действие временного судебного постановления, запрещающего проводить протесты в международном аэропорту Гонконга, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Администрация аэропорта Гонконга 13 августа обратились в суд с запросом на выдачу соответствующего постановления после того, как протестующие заблокировали работу одной из самых загруженных воздушных гаваней мира, утром 14 августа постановление было получено. Оно предусматривало запрет на проведение протестов и демонстраций на территории аэропорта за исключением специально отведенных двух зон в дальних концах зала прилетов.

Слушание 13 августа проходило за закрытыми дверьми, при этом слушание по продлению постановления в пятницу было открытым. К настоящему моменту никто не обращался в суд с заявлением на обжалование запретительного постановления.

Продление запретительного постановления состоялось накануне новой волны протестов, как сообщают местные СМИ, демонстранты на субботу планируют крупные протесты, в том числе они собираются заблокировать подъезды к аэропорту как для личного, так и для общественного транспорта.

В суде отметили, что они в курсе планов протестующих и эти действия не одобрены полицией. Также судья добавил, что согласен с оценкой администрации аэропорта, которая считает, что аэропорту будет нанесен неизмеримый ущерб, если дороги будут заблокированы.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Поводом для рассмотрения этой поправки стало совершенное жителем Гонконга убийство своей девушки на Тайване. Из-за отсутствия соглашения об экстрадиции, подозреваемого не могли выдать тайваньским властям, а ведение переговоров о таком соглашении было проблематично, так как центральное правительство Китая не признает суверенитета Тайваня.

ля решения проблемы правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.

После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.

В настоящее время демонстранты выдвигают властям пять требований: полностью отозвать рассмотрение поправки к закону об экстрадиции, отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в Законодательное собрание.