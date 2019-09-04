Глава администрации Гонконга готова пойти на уступки протестующим

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм готова пойти на уступки протестующим и объявить полный отказ от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, из-за которых в городе последние три месяца не утихают протесты, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на источники.

Полный отказ от рассмотрения соответствующего законопроекта является первый и главным из пяти требований протестующих. Также они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.

По данным источников газеты, о своем решении Кэрри Лэм объявит во второй половине дня в среду. Почти сразу же после начала протестов Кэрри Лэм отложила рассмотрение законопроекта и позже заявила, что он "мертв", однако это не убедило его противников, которые уже более 13 недель добиваются выполнения своих требований, собирая многотысячные демонстрации, часто выливающиеся в ожесточенные столкновения с полицией.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.