В Гонконге протестующие штурмуют парламент

В Гонконге, где начались торжества по случаю 22-й годовщины перехода под юрисдикцию Китая, протестующие пытаются прорваться к местному парламенту.

Об этом сообщает South China Morning Post.

“Напряжение остается высоким у парламента Гонконга, ведь некоторые протестующие начинают перепрыгивать через разбитые стеклянные окна внешней ограды здания”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас только металлические заборы не дают людям возможности приблизиться к сессионному залу парламента.

Ранее в Гонконге, где начались торжества по случаю 22-й годовщины перехода под юрисдикцию Китая, полиция вступила в столкновения с демонстрантами, которые пытались занять улицы в правительственном квартале.

Как известно, 9 июня десятки тысяч людей вышли на улицы Гонконга против закона, который, по мнению критиков, может позволить КНР задерживать политических оппонентов на территории города. Противоречивый законопроект об экстрадиции позволит отправлять подозреваемых в преступлениях на континентальный Китай для дальнейшего судебного процесса.

Однако уже 17 июня демонстранты разблокировали главные дороги в регионе после того, как депутаты отказались вносить законопроект на голосование в зал.