Последнее обновление: 29.08.2019 12:06

В Гонконге полиция запретила антиправительственные демонстрации в субботу

Полиция Гонконга запретила проведение антиправительственного митинга и шествия Гражданского фронта по правам человека в субботу, 31 августа, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на документ правоохранительных органов.

Согласно пятистраничному документу, полиция официально отклонила запрос о проведении митинга в центре и западной части города. Отмечается, что решение было принято, чтобы поддержать общественную безопасность и избежать угрозы насилия.

"Протестующие не только прибегают к насилию, поджогам и блокируют дороги, но также используют бутылки с зажигательной смесью, стальные шары, кирпичи, копья, прутья и другое самодельное оружие, чтобы разрушать общественные объекты в крупных масштабах, нарушая порядок и травмируя других", - приводит издание выдержки из сообщения полиции.

Представитель Гражданского фронта заявили, что они намерены обжаловать решение полиции в ближайшее время, однако не надеются, что правоохранительные органы отменят запрет.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.

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