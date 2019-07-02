Россия перекрыла один из районов Sea Breeze-2019

Российская Федерация перекрыла район площадью в 8 тысяч квадратных километров в Черном море, где должна быть одна из локаций международных учений Sea Breeze-2019. Об этом сообщает Украинский военный портал.

"Как и ожидалось, Россия прибегла к преградам и провокациям в ходе международных учений Sea Breeze 2019 года, которые проводит Украина вместе с 19 странами-участницами. Перед самым началом учений Россия международным предписанием 0698/2019 перекрыла район площадью в 8 тысяч квадратных километров в Черном море, где должна расположиться одна из локаций международных учений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сделано это было за пару дней до начала Sea Breeze 2019, из-за чего организаторы откорректировали планы проведения морских маневров.

Ранее эту информацию подтвердил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.

"Накануне учений мы получили сообщение о закрытии одного из участков Черного моря... Мы привыкли к такому поведению России... Мы сменили район учений, мы не обязаны были действовать именно в том районе. Будем укреплять навыки выполнения задач на море, в воздухе и на суше вместе с нашими партнерами", – цитирует адмирала Радио Свобода.

В этом году в морском компоненте учений, сообщается на сайте, участники будут проводить артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и займутся усовершенствованием взаимодействия специальных подразделений. Также новшеством учений станет отработка речного элемента на реке Дунай. В маневрах Sea Breeze 2019 примут участие корабли, авиационная техника и военные как стран-членов НАТО, так и их союзников. Первую группу будут представлять США, Великобритания, Канада, Италия, Турция, Польша, Норвегия, Болгария, Греция, Румыния, Дания, Латвия, Эстония, ко второй относятся ОАЭ, Швеция, Украина, Молдова, Грузия.

Ежегодные военные многонациональные учения Sea Breeze проводятся с 1997 года.