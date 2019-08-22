Нефть дешевеет на фоне опасений о темпах роста мировой экономики

Цены на нефть снижаются в четверг на фоне опасений по поводу замедления роста мировой экономики, а также после выхода данных об увеличении запасов бензина и дистиллятов в США. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $60,1 за баррель, что на $0,2 (0,33%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,3 за баррель, поднявшись на $0,27 (0,45%).

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,17 (0,31%) - до $55,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $0,45 (0,8%), до $55,68 за баррель.

Запасы нефти в США снизились за прошедшую неделю на 2,73 миллиона баррелей до 437,78 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду. При этом запасы бензина увеличились до 234,07 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов - до 138,12 миллиона баррелей.

На рынке растет беспокойство по поводу перспектив мирового спроса на нефть, особенно в условиях торговой напряженности между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира и потребителями нефти.

Президент США Дональд Трамп сказал в среду, что его жизнь была бы легче, если бы он не развязал торговую войну с Китаем, но добавил, что "избран" исправить дисбалансы в торговле с Пекином.

Трейдеры также ждут выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу. Протокол июльского заседания Федеральной резервной системы США свидетельствует, что регулятор обсуждал более агрессивное снижение ставок, но хотел избежать видимости предварительно установленного курса.

По состоянию на 10:45 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 60,44 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 60,39 доллара за баррель, что на 9 центов выше уровня закрытия торгов ($60,30).