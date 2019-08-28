Цены на нефть растут на данных о запасах в США

Черное золото вчера подорожало после снижения по итогам четырех сессий подряд. Инвесторы позитивно оценили возобновление торговых переговоров между США и Китаем.

По итогам торгов 27 августа стоимость октябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures выросла на $0,81 (1,38%) и составила $59,51 за баррель.

Октябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $1,29 (2,40%) - до $54,93 за баррель.

Сегодня цены на нефть продолжают расти на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе. Как стало известно накануне из отчета API, собирающего данные на добровольной основе, объем нефтяных запасов в Штатах по итогам минувшей недели упал на 11,1 млн баррелей..

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent к 7:54 мск увеличились на $0,42 (0,71%) - до $59,93 за баррель.

Котировки октябрьского контракта на нефть WTI повысились на $0,56 (1,02%) - до $55,49 за баррель.