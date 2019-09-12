Нефть перешла к снижению на отчете МЭА, Brent подешевела до $60,2 за баррель

Нефтяной рынок перешел к снижению в ходе торгов в четверг после публикации отчета Международного энергетического агентства (МЭА), повысившего опасения избытка нефти на мировом рынке.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:10 мск подешевели на $0,63 (1,04%) - до $60,18 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,37 (0,7%) - до $55,36 за баррель.

В среду обе марки подешевели более чем на 2,5% на новости о том, что президент США Дональд Трамп считал возможным обсуждение вопроса о смягчении санкций в отношении Ирана. Это увеличивает вероятность возвращения иранской нефти на мировой рынок, что означает рост поставок на фоне замедления темпов глобальной экономики, которое приводит к охлаждению спроса, отмечают аналитики.

Кроме того, накануне ОПЕК обнародовала обновленный прогноз, согласно которому мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с. Таким образом, оценка роста потребления понижена примерно на 80 тыс. б/с по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад.

Оценка роста спроса на 2020 год была снижена на 60 тыс. б/с. Ожидается, что рост мирового спроса на нефть в следующем году составит 1,08 млн б/с, совокупное потребление достигнет 100,92 млн б/с.

Вместе с тем по мнению МЭА, текущая ситуация на нефтяном рынке является лишь затишьем перед новой волной роста предложения нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК.

"Несмотря на то, что непрерывное наращивание запасов, которое мы наблюдали с начала 2018 года, сейчас прекратилось, это временное явление. Вскоре производители ОПЕК+ вновь увидят всплеск добычи нефти стран не-ОПЕК, что приведет к возвращению значительного излишка нефти на рынок и давлению на цены. Задача управления рынком остается "пугающей" в 2020 году", - предупреждает МЭА.