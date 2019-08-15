Цены на нефть падают из-за опасений рецессии и роста запасов

Цены на нефть падают в четверг на фоне роста запасов нефти в США, опасений по поводу рецессии и разочаровывающих экономических данных из Европы и Китая.

Фьючерсы на Brent снизились на 0,61% до $59,12 за баррель к 08.25, а на американскую легкую нефть WTI - на 0,43% до $54,99 за баррель.

Рынок нефти торгуется без оптимизма, поскольку слабые экономические данные из разных стран на фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем указывают на замедление роста мировой экономики. В то же время ожидания того, что ведущие производители могут принять меры для поддержания цен, растут.

Рынок облигаций США показал тревожные тенденции: впервые с 2007 года доходность 2-летних госбондов превысила доходность 10-летних бумаг, что указывает на риск рецессии.

Китай опубликовал слабые экономические данные за июль, в том числе неожиданное снижение темпов роста промышленного производства до более чем 17-летнего минимума, что только подчеркнуло появление проблем в национальной экономике на фоне усугубления торговой войны с США.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 9 августа, на 1,58 миллиона баррелей до 440,51 миллиона баррелей, согласно данным EIA.