Нефть дорожает после снижения накануне

Цены на нефть поднимаются в четверг после снижения накануне на сигналах ослабления глобального экономического подъема. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $63,32 за баррель, что на $0,14 (0,22%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $63,18 за баррель, опустившись на $0,65 (1,02%).

Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,17 (0,3%) - до $56,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,89 (1,57%), до $55,88 за баррель.

Данные IHS Markit, опубликованные в среду, указали на снижение производственной активности в США до минимального уровня с 2009 года, в Германии - до минимума за семь лет.

"Обычно динамика нефтяного рынка определяется факторами, так или иначе влияющими на потенциальные поставки нефти, однако в последние пару месяцев движущей силой является именно оценка потенциального спроса", - отмечает управляющий партнер Vanguard Markets Стивен Иннес.

Данные Минэнерго США, указавшие на снижение запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд, а также на резкое сокращение добычи нефти, были спокойно восприняты трейдерами, посчитавшими, что существенное влияние на них оказали последствия урагана "Барри".

Запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 10,84 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное снижение запасов - на 4,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года, до 11,3 млн баррелей в сутки

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 63,38 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 63,12 доллара за баррель, что на 6 центов ниже уровня закрытия торгов ($63,18).