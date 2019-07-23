Нефть дорожает из-за напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть во вторник выросли на фоне сохраняющейся обеспокоенности рынка по поводу возможных перебоев с поставками ближневосточной нефти. Рост цен сдерживается слабеющими перспективами спроса и негативными прогнозами по спросу Международного энергетического агентства (МЭА). Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $63,31 за баррель, что на $0,05 (0,08%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,03 (0,05%) - до $56,25 за баррель.

«Пересмотр мирового спроса на нефть в сторону снижения наряду с растущими проблемами в макроэкономической среде ограничил рост цен на нефть», — сказал Бенджамин Лу Цзясюань, аналитик по сырьевым товарам компании Phillip Futures, Сингапур.

Между тем МЭА заявило, что внимательно следит за событиями в Ормузском проливе, поскольку отношения между Ираном и Великобританией остаются напряженными.

«МЭА готово действовать быстро и решительно в случае сбоя, чтобы обеспечить адекватное снабжение мировых рынков», — сказал исполнительный директор агентства Фатих Бирол. Он добавил, что МЭА ведет соответствующие переговоры со своими членами, ассоциированными правительствами и другими странами.

«Можем заверить потребителей в том, что рынок нефти в настоящее время хорошо обеспечен. В первой половине 2019 г. добыча превысила спрос благодаря чему мировые запасы нефти увеличиваются на 900 тыс. барр./сут.», - отмечается в заявлении МЭА.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 63,48 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 63,33 доллара за баррель, что на 7 центов выше уровня закрытия торгов ($63,26).