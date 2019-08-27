Нефть растет после того, как комментарии США и КНР смягчили опасения рынков

Цены на нефть выросли во вторник после того, как президент США Дональд Трамп предсказал заключение торговой сделки с Китаем после положительных комментариев Пекина, смягчив опасения после раунда ответных повышений тарифов, что привело к спаду на рынках.

Фьючерсы на Brent выросли на 0,41% до $58,94 за баррель к 08:25.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI выросли на 0,45% до $53,88 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о повышении пошлин на китайские товары стоимостью около $550 миллиардов, после того как Китай сообщил о введении дополнительных тарифов на американскую продукцию стоимостью $75 миллиардов. Однако в воскресенье американский президент, похоже, дал понять, что не планирует доводить до конца свое требование об уходе компаний США из Китая.

Китай хочет разрешить торговый спор с США путем “спокойных” переговоров и выступает решительно против эскалации конфликта, сказал в понедельник вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил уверенность в том, что Китай искренне хочет заключить торговую сделку, поскольку “очень сильно пострадал” в последние месяцы.