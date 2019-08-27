Последнее обновление: 27.08.2019 17:48

Нефть ускорила рост

Категории: Нефть Цены

Нефтяной рынок активно растет в ходе торгов во вторник после снижения по итогам четырех сессий подряд, инвесторы оценивают развитие событий в мировой торговле и ждут данных о запасах топлива в США.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:34 подорожали на $0,61 (1,04%) - до $59,31 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,71 (1,32%), до $54,35 за баррель.

Внимание рынка также обращено на данные о запасах нефти в США, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в среду. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что отчет укажет на сокращение товарных запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,94 млн баррелей.

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