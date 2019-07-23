Нефть пошла на снижение, Brent торгуется ниже $63 за баррель

Нефтяные цены, повышавшиеся с утра после существенного роста в понедельник, днем скорректировались на понижение.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:57 подешевели на $0,34 (0,54%) - до $62,92 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшились к этому времени на $0,21 (0,37%) - до $56,01 за баррель.

Госсекретарь США Майкл Помпео вчера объявил о введении санкций в отношении китайской компании Zhuhai Zhenrong и ее гендиректора Ю Мэнь Ли за нарушения санкционного режима США, действующего в отношении импорта иранской нефти.

Иран в минувшую пятницу сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил в понедельник, что Лондон готов принять жесткие ответные действия в отношении Ирана, если Тегеран не освободит задержанный танкер.

"Если Иран продолжит идти по этому опасному пути (откажется освобождать британский танкер), то он должен согласиться с тем, что платой за это будет увеличение западного военного присутствия вдоль его береговой линии", - сказал Хант, выступая вчера в британском парламенте.

Также он призвал к созданию европейских военно-морских сил в Персидском заливе для сопровождения коммерческих судов и обеспечения свободы судоходства в регионе.

"Пока напряженность на Ближнем Востоке не привела к сокращению поставок, но последние инциденты должны послужит напоминанием о том, что ситуация нестабильна и напряженность может возрасти", - отметил аналитик UBS Group Джованни Стауново.