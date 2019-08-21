Последнее обновление: 21.08.2019 11:52

Россия и Китай созывают Совбез ООН из-за испытаний ракеты в США

Категории: Россия США

Россия и Китай вечером во вторник, 20 августа, запросили внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с проведением в США испытаний новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с утратившим силу Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы запросили сегодня вместе с Китаем заседание Совета Безопасности ООН в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действия", - сообщил исполняющий обязанности постоянного представитель России в ООН Дмитрий Полянский.

Он сообщил, что открытое заседание Совбеза запланировано на 22 августа в 22:00. В то же время агентство dpa, ссылаясь на дипломатические источники, сообщает, что заседание Совбеза состоится 22 или 23 августа.

Министерство обороны США 19 августа сообщило об испытании новой ракеты среднего радиуса действия. Она была запущена с острова Сан-Николас возле побережья Калифорнии. Это первое испытание ракеты подобного типа после выхода США из ДРСМД.

Россия и Китай резко раскритиковали действия США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проведенные испытания доказательством того, что США планировали разорвать ДРСМД уже давно. Китай выразил обеспокоенность угрозой нового витка гонки вооружений.

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