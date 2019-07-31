Трамп хочет заключить с Россией сделку по вооружениям

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключит сделку с Москвой в сфере контроля за вооружениями. Об этом он сообщил в интервью телеканалу C-Span.

«Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями, потому что мы добавляем в нее то, что нам не нужно», — сказал он. Трамп добавил, что Китай пытается догнать США, однако все равно отстает.

Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что заключенный с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен. Он истекает в 2021 году, передает РБК.

Болтон добавил, что США 2 августа официально выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Трамп объявил о выходе из соглашения осенью 2018 года. Вашингтон обвинил Россию в разработке ракеты 9М729, которая, по его мнению, нарушает условия договора.

В ответ президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке действия ДРСМД. В середине июня Госдума проголосовала за его приятие.

За два дня до официального выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ожидаемое 2 августа, американский Госдепартамент выступил с рядом обвинений в адрес России. Заявление Госдепартамента, опубликованное в среду, 31 июля, построено в форме развенчивания восьми "мифов о ДРСМД", которые, по мнению американского ведомства, создала российская пропаганда, передает DW.

В числе главных "мифов" - демонстрация Россией в январе 2019 года крылатой ракеты наземного базирования 9М729 и утверждения, что действия России являются "прозрачными". В Госдепартаменте США утверждают, что испытания нарушили договор о РСМД, поскольку ракета прошла летные испытания на расстояниях свыше 500 километров, запрещенных согласно договору, а сама "демонстрация" проводилась под полным контролем РФ и при невозможности провести независимый контроль со стороны экспертов НАТО.

В Госдепартаменте также опровергли утверждения российской стороны, что США не заинтересованы в диалоге о ДРСМД, в то время как Россия - заинтересована. В Вашингтоне напомнили, что на протяжении шести лет американцы поднимали вопрос о нарушении ДРСМД Россией более чем на 30 встречах, в том числе на высшем правительственном уровне.

Кроме того, в Госдепартаменте указывают на то, что Россия "более четырех лет Россия отрицала существование ракеты", нарушающей положения ДРСМД. "Только после того, как мы публично сообщили о назначении ракетной системы, Россия признала, что ракета существует, и с тех пор поменяла свою позицию, заявив, что ракета не способна работать на дальности свыше 500 километров", - говорится в заявлении ведомства. Американская сторона также опровергла утверждения, что США хотят начать новую гонку вооружений, что Вашингтон подрывает европейскую безопасность, а также что Белый дом отказывается от контроля за вооружением.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.