Последнее обновление: 13.08.2018 12:19

РФ грозит США дальнейшим снижением инвестиций в американский госдолг

Категории: Россия США

В ответ на новые санкции США Россия продолжит избавляться от американских ценных бумаг и увеличивать расчеты в национальных валютах.

Как сообщает российский "Коммерсант", такое заявление в эфире "Россия 1" сделал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику, в американские ценные бумаги, будем больше осуществлять расчеты не в американских долларах, а в национальной валюте и в других валютах, в том числе в европейской валюте",— заявил он.

Комменируя возможность принятия США нового пакета санкций, Силуанов назвал наиболее опасной мерой запрет на кредитование российских госбанков. "Мы видим, сейчас подготовлен очередной санкционный пакет, который затрагивает российские предприятия, российскую экономику. Наиболее чувствительные точки этого пакета заключаются в том, чтобы ввести определенные ограничения на государственные банки или на один государственный банк",- заявил он.

В мае РФ сократила втрое вложения в американские гособлигации до 14,9 млрд долларов и выбыла из списка 33-х их крупнейших держателей.

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