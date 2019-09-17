Последнее обновление: 17.09.2019 11:42

Российские агенты пытались взломать ФБР

Категории: Россия США

Российские агенты с 2010 года пытались взломать систему связи ФБР, чтобы воспрепятствовать бюро в отслеживании российских шпионов в США.

Об этом сообщает Yahoo News ссылаясь на информацию от бывших контрразведчиков США.

Из-за атак разведывательное сообщество в США начало подозревать о работе российского агента внутри служб, а россияне могли избегать наблюдения и получать внутреннюю информацию ФБР.

Россияне также смогли сломать вспомогательные каналы связи, которые использовало ФБР, что бюро восприняло очень серьезно, сообщает издание со ссылкой на информацию от бывшего чиновника американской контрразведки.

Именно из-за этой хакерской атаки, отмечает издание, администрация Обамы выдворила 35 российских дипломатов и закрыла два дипломатических представительства в декабре 2016 года.

Причина выдворения на то время не называлась, а выдворение дипломатов связывалось с применением мер из-за вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

В декабре 2016 года Соединенные Штаты наложили санкции на высокопоставленных руководителей Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления России. Санкции также направлены против ряда россиян и российских компаний, которые причастны к разведывательной деятельности.

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