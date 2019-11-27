Госдепартамент США обвинил Россию в дестабилизации Ливии

По данным Госдепартамента США, российские военные и наемники дестабилизируют ситуацию в Ливии.

"Соединенные Штаты привержены достижению безопасного и процветающего будущего ливийского народа. Чтобы это стало реальностью, нам нужны реальные обязательства со стороны внешних сил, чтобы прекратить разжигание насилия. В частности, военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии", - заявил на брифинге в Вашингтоне во вторник, 26 ноября, помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

При этом он указал на присутствие в Ливии "в значительном количестве" российских регулярных войск и бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Они дислоцированы в этой стране для поддержки Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара, что "невероятно дестабилизирует" ситуацию, подчеркнул Шенкер, передает DW.

По словам помощника главы внешнеполитического ведомства США, Вашингтон призывает своих партнеров ввести санкции в отношении ЧВК Вагнера. Это стало бы знаком того, что они также обеспокоены присутствием российских наемников в третьих странах, подчеркнул он.

Ливийский генерал Халифа Хафтар с апреля ведет наступление на Триполи. По данным ООН, за несколько месяцев с начала операции погибли более тысячи человек. 75-летний генерал ранее относился к числу соратников бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого повстанцами в 2011 году. С 1990-х годов Хафтар превратился в одного из самых влиятельных противников Каддафи.

Хафтара поддерживают Египет, ОАЭ и Россия. В последние годы он неоднократно посещал Москву, где проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На одной из встреч с главой Минобороны России присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.

В начале ноября газета The New York Times сообщила со ссылкой на ливийские источники о прибытии в Ливию за последние шесть недель около 200 наемников, что "является частью широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке".

После четырех лет "закулисной финансовой и тактической поддержки" Россия, по утверждению NYT, теперь "гораздо более настойчиво стремится повлиять на исход гражданской войны в Ливии. В частности, РФ якобы представила усовершенствованные модели военных самолетов "Су" и заявила о подготовке скоординированных ракетных ударов, высокоточной артиллерии, а также снайперов. МИД РФ опроверг эту информацию, назвав ее "вбросом".