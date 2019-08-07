Посол США в Москве подал в отставку

Уходящий со своего поста посол США в России Джон Хантсман заявил, что работать в Москве для него было честью, особенно в "исторически сложный период в двусторонних отношениях".

Об этом говорится в послании дипломата президенту США Дональду Трампу, передает DW.

По словам Хантсмана, Соединенным Штатам в отношениях с Россией поможет "только четкое осознание наших интересов и ценностей, а также практической основы для устойчивого диалога". "В дальнейшем мы должны продолжать привлекать Россию к ответственности, когда ее действия угрожают нам. В то время как многое, что нас разделяет, непреодолимо, у нас есть и общие интересы, которые нельзя игнорировать", - говорится в послании.

Дипломат также подчеркнул, что США нужно продолжать сотрудничество с Россией по вопросам, представляющим национальный интерес. В частности, надо расширять программы обмена и поддерживать диалог по противостоянию терроризму и контролю над вооружениями.

Джон Хантсман возглавил посольство США в России в конце 2017 года. Его уход в отставку связывают с тем, что он может принять участие в кампании по выборам губернатора своего родного штата Юта. Хантсман уже был губернатором там с 2005 по 2009 годы.