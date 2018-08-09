США отказались сотрудничать с Россией в борьбе с хакерами

Россия перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки предлагала американской стороне широкомасштабное сотрудничество с целью предотвращения компьютерных диверсий в отношении объектов инфраструктуры и вмешательства хакеров во внутреннюю политику других стран, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два российских и один американский источник.

В частности, Москва предлагала совместную работу ответственных государственных органов двух стран для защиты от кибератак объектов, от чьей бесперебойной работы зависят здоровье и безопасность граждан.

Американская сторона, по словам собеседников газеты, сначала проявила заинтересованность. Речь шла о том, чтобы включить этот пункт в совместное заявление по итогам переговоров в Хельсинки. Однако затем в Вашингтоне посчитали «контрпродуктивным» подписание каких-либо бумаг с Россией, а потом и вовсе отказались от предложения Москвы. В итоге в США оказались не готовы даже к получению российских гарантий невмешательства в выборы.

Между тем, как сообщает газета The Washington Post, Белый дом подготовил документ, позволяющий американскому президенту вводить санкции против лиц, которые будут вмешиваться в выборы в США. Сделано это незадолго до выборов в конгресс, запланированных на ближайшую осень, передает РБК.

Майкл Карпентер, который работал в администрации Барака Обамы, считает, что подготовленный Белым домом документ не изменит поведения России, если та действительно решит вмешиваться в выборы. По его мнению, администрация Трампа просто пытается показать, что «хоть что-то делает в этом направлении».