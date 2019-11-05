Трамп заявил о желании заключить с Россией и Китаем сделку по оружию

США хотят заключить новый договор по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, а также, возможно, и с другими государствами. Об этом заявил лидер страны Дональд Трамп, соответствующее видео разместил на своем YouTube-канале Белый дом.

По его словам, сейчас США «стремятся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, кем-то еще». Таким образом Трамп прокомментировал окончание срока действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2021 году.

Соединенные Штаты работают над контролем над вооружениями и «ведут дела» с Россией и Китаем, сказал Трамп. По его словам, обе страны хотели бы заключить с США новое соглашение, в особенности когда речь заходит о ядерном оружии. При этом он не ответил на вопрос, планируют ли США продлить действие СНВ-3, передает РБК.

США и Россия подписали СНВ-3 в 2010 году, он будет действовать до 2021 года. В конце мая в Белом доме сообщили, что Вашингтон примет решение о продлении СНВ-3 в 2020 году. Экс-советник президента США Джон Болтон, в свою очередь, счел продление договора маловероятным.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет продлевать СНВ-3, если другие стороны этого не захотят. Он отметил, что в этом случае не останется инструментов для сдерживания гонки вооружений, в частности размещения оружия в космосе.

С предложением продлить договор «как есть» выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. 30 октября член палаты представителей от Демократической партии Элиот Энгел и сенатор Боб Менендес обратились с письмом к госсекретарю Майку Помпео с просьбой продлить СНВ-3.