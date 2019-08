Microsoft и Nvidia объединят усилия для более реалистичной графики в Minecraft

Microsoft Corp сообщила в понедельник, что будет использовать технологию трассировки лучей в реальном времени производителя чипов Nvidia Corp, чтобы обеспечить более реалистичную графику на персональных компьютерах для видеоигры Minecraft.

Трассировка лучей в реальном времени помогает более реалистично изображать тени и отражения в видеоиграх и других продуктах.

На прошлой неделе Nvidia опубликовала квартальные результаты, превзошедшие прогнозы Уолл-стрит, и сообщила, что ее прибыльность растет благодаря новым высокотехнологичным графическим чипам для видеоигр.

Другие игры, в которых будут использоваться те же графические технологии - Call of Duty: Modern Warfare от издателя Activision Blizzard, Watch Dogs: Legion от Ubisoft и Synced: Off Planet от Tencent NExT Studios, сообщила Nvidia в понедельник.

Minecraft стремительно набрала популярность после ее полноценного выпуска в 2011 году разработчиком Mojang, который был куплен Microsoft в 2014 году.

В мае 2019 года Microsoft сообщила, что с момента выпуска игры было продано 176 миллионов копий.