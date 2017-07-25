Mircrosoft все-таки сохранит Paint для пользователей

Mircrosoft пообещала не отказываться от стандартного графического редактора Paint и сохранить его для пользователей, об этом говорится в сообщении компании.

«Любители MS Paint могут радоваться: традиционный графический редактор никуда не денется, кроме бесплатного Windows Store!» — заявили производители.

«Сегодня мы увидели невероятную поддержку и ностальгию по Paint. Если есть что-то, что мы узнали, то это то, что через 32 года у Paint много поклонников. Удивительно видеть так много любви к нашему надежному старому приложению», - отметили в Mircrosoft.

В компании также отметили, что хотели бы воспользоваться возможностью сделать заявление и устранить «некоторую путаницу». «Paint находится здесь, чтобы остаться. Скоро у него будет новый дом в Windows Store, где приложение можно будет скачать бесплатно», - заявили в Mircrosoft.

Разработчик программных продуктов также добавил, что Paint 3D — это новое графическое приложение, оно также доступно бесплатно в Windows 10 Creators Update. Оно будет продолжать получать обновления и дальше, сохранив при этом привычные и любимые функции, доступные в формате 2D, пообещали в компании.

Накануне, 24 июля, стало известно, что в новых версиях операционных систем (ОС) Microsoft больше не будет поддерживаться графический редактор Paint, который входил в число предустановленных программ ОС с 1985 года. Разработчики опубликовали список программ, которые «удалены или устарели в обновлении Windows 10 Fall Creators Update». «Этот список предназначен для того, чтобы клиенты могли планировать свои действия с учетом того, что программы вскоре будут удалены», - поясняли разработчики.