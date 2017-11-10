Microsoft закроет возможность бесплатного обновления Windows

С 1 января 2018 года обновиться до Windows 10 можно будет только заплатив минимум 119 долларов.

При запуске последней крупной версии Windows Microsoft предлагала всем желающим обновить старые системы, включая Windows 7 и 8, до Windows 10. Так компания надеялась сразу увеличить долю рынка Windows 10, которая станет последним отдельным коробочным релизом, сообщает Ain.ua.

В июле 2016 года эту возможность закрыли для большинства пользователей, но для людей с ограниченным возможностями предложение продолжало действовать бессрочно. Теперь Microsoft поставила конечной срок и для него.

Те, кто пользуется "вспомогательными технологиями" вроде экранной лупы, чтения текста голосом и экранной клавиатуры, могут сделать бесплатный апгрейд до 31 декабря 2017 года. Такие функции "созданы, чтобы предоставить дополнительную доступность для людей с физическими или когнитивными нарушениями и инвалидностью". Но при обновлении компания не проверяет, действительно ли пользователь нуждается в таких технологиях.

В комментарии Cnet в Microsoft отметили: "Мы продлили бесплатное обновление для тех, кто использует вспомогательные технологии. Но это не означает, что такой способ — обходной путь для людей, которые не используют такие технологии и пропустили дедлайн бесплатного предложения".

Начиная с 1 января, всем без исключения пользователям придется заплатить за версию Windows 10 Home Edition 119 долларов, а за Pro — 199 долларов.