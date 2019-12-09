Microsoft отказалась от мобильной версии Windows

Компания Microsoft с завтрашнего дня окончательно прекращает официальную поддержку последней версии своей мобильной платформы Windows 10 Mobile (1709).

Прошлые версии Windows 10 Mobile, включая 1511, 1607 и 1703, уже давно не обслуживаются Microsoft. Устройства продолжат работать и после 10 декабря, но функциональность будет урезана, а безопасность окажется под угрозой.

Microsoft рекомендует оставшимся пользователям Window 10 Mobile переходить на смартфоны с Android или iOS, сообщает ixbt.com.

С 10 декабря 2019 года пользователи Windows 10 Mobile не смогут получать от Microsoft обновления системы безопасности, не связанные с безопасностью исправления, бесплатную техническую поддержку и так далее.