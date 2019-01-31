Microsoft отчиталась о замедлении роста выручки облачного сегмента

Квартальные результаты и прогноз Microsoft Corp в среду совпали с ожиданиями Уолл-стрит, однако рост продаж облачного сервиса Azure замедлился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка от продаж Azure, флагманского облачного сервиса Microsoft, выросла на 76 процентов во втором квартале, завершившемся 31 декабря, по сравнению с подъемом на 98 процентов годом ранее. В завершившемся в сентябре квартале продажи Azure также увеличились на 76 процентов.

Microsoft ожидает получить выручку в диапазоне от $29,4 миллиарда до $30,1 миллиарда в текущем квартале. Аналитики ожидали показатель в размере $29,9 миллиарда, показали данные IBES от Refinitiv.

Компания также сообщила, что укрепление доллара снизит рост сегмента облачных сервисов, включающего Azure и другие продукты, на 2 процентных пункта.

Общая выручка Microsoft выросла на 12,3 процента до $32,47 миллиарда. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали показатель в размере $32,51 миллиарда, показали данные IBES от Refinitiv.

Выручка подразделения, в которое входят LinkedIn и Office 365, выросла на 13 процентов до $10,1 миллиарда против усредненного прогноза аналитиков на уровне $10,09 миллиарда.

Выручка подразделения персональных компьютеров увеличилась на 7 процентов до $13 миллиардов по сравнению с консенсус-прогнозом аналитиков на уровне $13,07 миллиарда.

Прибыль Microsoft составила $8,42 миллиарда. Без учета разовых статей баланса компания заработала $1,10 на акцию против прогноза аналитиков на уровне $1,09 на акцию.