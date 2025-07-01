Польша может возобновить контроль на границе с Германией

Во вторник, 1 июля, правительство Польши на заседании будет обсуждать ситуацию на польско-немецкой границе.

Причиной внесения в повестку дня данного вопроса стала информация, что немецкие пограничники якобы перевозят мигрантов в Польшу с нарушением процедур. Политики правящей коалиции рассматривают возможность восстановления пограничного контроля.

Глава МИД Польши Радослав Сикорски в интервью Польскому радио заявил, что на заседании правительства во вторник могут быть приняты жесткие решения в ответ на действия немецких пограничников.

«Насколько мне известно, на границе нет какого-то чрезвычайного потока людей из Германии в Польшу. Сегодня этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета министров. Я ожидаю твердых решений, хотя вся эта ситуация является политически мотивированным психозом», - сказал он.

Уже несколько дней на границе Польши с Германией появляются так называемые гражданские патрули, якобы призванные защищать границу от нелегальных мигрантов. В акции участвуют правые активисты, включая Роберта Бонкевича, бывшего главу «Марша независимости» и кандидата от «Права и справедливости» на последних парламентских выборах.

Власти подчеркивают, что члены этих групп не имеют права задерживать людей. В случае нарушения закона, заверяют в правительстве, соответствующие органы будут реагировать. «Это задача для пограничной службы, а не для «штурмовиков» Бонкевича», — подчеркнул министр Сикорски.

На пограничном посте в Щецине депутаты «Конфедерации» 30 июня провели проверку в рамках обвинения со стороны оппозиции в «переброске» мигрантов через Германию в Польшу.