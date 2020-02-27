Последнее обновление: 27.02.2020 11:04

Microsoft заявила о возможном снижении квартальной выручки из-за коронавируса

Категории: США Microsoft

Американская корпорация Microsoft из-за распространения нового коронавируса может не достичь намеченных ранее финансовых показателей по итогам текущего квартала.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду пресс-службой компании, передает ТАСС.

В январе Microsoft сообщила, что в течение квартала, который завершится в конце марта, выручка от продажи ее программного обеспечения составит от 10,75 млрд долларов до 11,15 млрд долларов. В компании уточнили, что из-за распространения коронавируса «цепочка поставок возвращается к нормальному состоянию медленнее, чем ожидалось». В связи с этим указанных показателей, вероятно, достичь не удастся, констатировали в Microsoft.

Стоимость акций компании после публикации данного заявления сократилась на электронных торгах примерно на 2,05 доллара (1,2%) до 168,12 доллара. Ранее ряд производителей компьютеров и мобильных устройств также сообщили, что из-за коронавируса не смогут достичь намеченных ранее финансовых показателей.

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