Министерство транспорта Германии хочет ограничить парковку электросамокатов на тротуарах

Министерство транспорта Германии готовит постановление, которое запретит беспрепятственную парковку на тротуарах электросамокатов, сдаваемых в аренду. Эту информацию ведомство подтвердило в комментарии Zeit после сообщений в СМИ.

Будущие правила предусматривают, что арендованные электросамокаты и велосипеды в Германии можно будет парковать на тротуарах и в пешеходных зонах только с разрешения местных властей.

При этом для электросамокатов и велосипедов, находящихся в частной собственности, правила не изменятся: их и сейчас можно оставлять на тротуаре, если они не мешают участникам дорожного движения.

Инициатива министра транспорта Германии Патрика Шнидера, как пояснили в его ведомстве, призвана предоставить местным властям "возможность самостоятельно устанавливать правила коммерческого предоставления велосипедов и электросамокатов".

Прокатные службы, работающие в Германии, уже выразили возмущение планами Министерства транспорта.

По словам представителя Plattform Shared Mobility – объединения служб проката электросамокатов и велосипедов, новые правила ставят под угрозу их бизнес-модель.

Европейские города сейчас пытаются справиться с электросамокатами, поскольку их популярность в последние годы резко возросла, при этом приводя к ДТП и создавая неудобства пешеходам и водителям.