Последнее обновление: 18.07.2019 12:06

Цены на нефть стабилизировались на фоне данных о запасах бензина в США

Цены на нефть стабилизировались в четверг после падения в ходе предыдущей сессии, когда данные Минэнерго показали, что товарные запасы бензина в США резко выросли. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость барреля сентябрьской нефти Brent составила $63,77 (+0,17%). Баррель августовской нефти WTI торговался по $56,77 (-0,02%).

Коммерческие запасы нефти в США снизились по итогам прошлой недели на 3,1 млн барр. при прогнозном снижении на 2,7 млн барр. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). В то же время, запасы бензина выросли на 3,6 млн барр. (аналитики прогнозировали снижение на 925 тыс. барр.). При этом запасы дистиллятов выросли на 5,7 млн барр. при прогнозном росте на 613 тыс. барр.

«Потребление бензина крайне слабое, учитывая, что в США сейчас наблюдается пик сезонного спроса», — сказал Стивен Иннес, управляющий партнер Vanguard Markets.

Цены на нефть на этой неделе демонстрируют склонность к снижению, поскольку беспокойство по поводу ближневосточного конфликта ослабло, добыча нефти в Мексиканском заливе восстанавливается после шторма, рынок озабочен перспективами экономического роста Китая.

По состоянию на 10:15 цена на нефть марки Brent установлена на уровне 63,77 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 63,58 доллара за баррель, что на 8 центов ниже уровня закрытия торгов ($63,66).

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